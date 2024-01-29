Блинкен: Ответ за гибель наших солдат в Иордании будет многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 января, заявил, что ответ США на гибель троих своих военнослужащих при атаке беспилотника на базу в Иордании будет «многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Блинкен сказал: «Я не стану анонсировать, как именно мы можем поступить в этом случае, и забегать вперед президента, но могу повторить то, что сказал президент вчера: мы ответим. И этот ответ может быть многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени».

В свою очередь, телеканал Sky News сообщил, что «президент США Байден может санкционировать новую военную операцию на Ближнем Востоке, что о может стать одним из самых важных решений за весь его срок на посту главы государства».

Напомним, что в воскресенье, 28 января, Центральное командование ВС США сообщило, что в результате атаке БПЛА на военную базу на границе Сирии и Иордании погибли трое американских военнослужащих, пострадали еще 40.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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