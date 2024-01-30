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Вторник, 30 января 2024, 09:41 мск

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Блинкен заявил о последствиях на поле боя из-за остановки помощи Украине от США

Фото: Reuters

Власти США уже видят последствия приостановки военной помощи Украине на поле боя. Об этом заявил глава госдепартамента Энтони Блинкен на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, без одобрения дальнейшего финансирования все то, чего добился Киев в конфликте, окажется под угрозой.

«Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя», – сказал Блинкен (цитата по РИА «Новости»). Он не уточнил, о каких именно свидетельствах говорит.

Госсекретарь США призвал Конгресс согласовать выделение новой военной помощи Украине по запросу президента Джо Байдена. По его словам, из-за отсутствия помощи «все, чего достигли украинцы и чего мы помогли им добиться» будет под угрозой.

Блинкен добавил, что США, не предоставив дополнительное финансирование Киеву, посылают мощный и неверный сигнал всем своим противникам о том, что Вашингтон не настроен серьезно на защиту свободы и демократии.

Напомним, 27 декабря США объявили о передаче Украине финального в 2023 году пакета военной помощи на 250 млн долларов. Белый дом предупреждал, что без одобрения Конгресса больше не сможет направлять военную помощь Украине.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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