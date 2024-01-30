План передачи японских снарядов Киеву был сорван после их отправки в Британию

План по передаче Киеву 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, произведенных в Японии, застопорился после отправки партии в Великобританию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В конце прошлого года бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что Токио может продавать артиллерийские снаряды калибром 155 мм Лондону. Это стало возможно из-за смягчений правил экспорта оборонного оборудования.

«В рамках предложенной инициативы японская компания должна была произвести 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем отправить боеприпасы в Великобританию, дав возможность Лондону отправить больше боеприпасов на Украину. Сейчас этот план застопорился», – сообщил один из собеседников газеты.

Сложившаяся ситуация показывает, что Запад начал сталкиваться с трудностями с поставками вооружения Киеву. В Японии отказались комментировать произошедшее. В свою очередь в Лондоне подчеркнули, что намерены и дальше вооружать Киев.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube