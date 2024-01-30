МИД РФ: БДИПЧ ОБСЕ отказано в наблюдении на выборах президента РФ из-за ангажированности и плохой репутации организации

Министерство иностранных дел России во вторник, 30 января, выпустило заявление, в котором говорится, что представитям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказано в приглашении на выборы президента РФ в качестве наблюдателей из-за «плохой репутации, политической ангажированности и неадекватных требований» организации.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского МИДа, в частности, говорится: «29 января представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявил о том, что организация не примет участия в международном наблюдении за выборами Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года, ссылаясь на отсутствие приглашения с российской стороны. Предстоящее в России волеизъявление граждан будет максимально транспарентным. По приглашению российской стороны следить за ходом выборов приедет порядка тысячи международных наблюдателей, как предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года. <...> Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения».

«Даже когда БДИПЧ получало приглашение, оно неоднократно самоустранялось от мониторинга, поскольку выдвигало ультимативные и необоснованные требования, которые Российская Федерация, как и другие страны, не обязана выполнять. Бюро привыкло общаться с государствами-участниками ОБСЕ языком ультиматумов. Это подается западным альянсом как реализация некоего «золотого стандарта» БДИПЧ, а на деле является методологией диктата, выдачи предписаний и шантажа. С Россией такое не пройдет», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве и добавили: «БДИПЧ не обладает ни преимущественным правом на проведение наблюдения, ни полномочиями «сертифицировать» выборы и выносить им «вердикты». Бюро – лишь один из возможных международных «игроков» на поле электорального мониторинга. Фактически, БДИПЧ выполняет политический заказ, нарушая принципы объективности, непредвзятости и профессионализма. При таком положении вещей миссии БДИПЧ ОБСЕ, в отличие от организаций с незапятнанной репутацией, придерживающихся принципов объективности и непредвзятости, нечего делать на предстоящих выборах Президента Российской Федерации».

Напомним, что выборы президента в России будут проходить в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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