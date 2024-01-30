Нетаньяху отказался выводить войска из сектора Газа и освобождать из израильских тюрем палестинских заключенных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на мероприятии в поселении Эли на Западном берегу реки Иордан во вторник, 30 января, заявил, что выводить войска из сектора Газа и освобождать тысячи палестинцев из тюрем он не намерен, – сообщают СМИ со ссылкой на видеозапись, распространенную канцелярией израильского правительства.

Комментируя сообщения о возможности новой сделки с палестинским движением ХАМАС, Нетаньяху сказал: «Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля. Мы не выведем Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Всего этого не случится. А что случится? Полная победа».

«Должна быть абсолютная победа Израиля над палестинскими радикалами. Не меньше того. Я привержен этому, наши бойцы привержены этому, и абсолютное большинство нашего народа привержено этому. Мы не согласимся ни на что меньшее, чем абсолютная победа», – подчеркнул израильский премьер.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube