На базе дивизии имени Дзержинского открылся курс подготовки операторов БПЛА

В центре подготовки личного состава отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии Российской Федерации во вторник, 30 января, начались занятия по новому курсу подготовки операторов БПЛА и технических средств противодействия робототехническим комплексам.

Приветствуя военнослужащих, командир соединения генерал-майор Николай Кузнецов подчеркнул, что «беспилотные летательные аппараты прочно вошли в систему применения при выполнении служебно-боевых задач различных подразделений».

В пресс-службе Росгвардии, в частности, сообщили: «Открытию направления подготовки предшествовала совместная работа с Главным управлением подготовки войск Росгвардии по разработке программ обучения и созданию учебно-материальной базы. Для прохождения профессионального обучения в дивизию прибыли специалисты со всех округов войск национальной гвардии. Программа обучения специального курса включает в себя теоретическую часть, обучение на симуляторах, обслуживание беспилотников. Кроме того, операторы отрабатывают навыки на практике. Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, участников СВО. Особое внимание уделяется приобретению навыков пилотирования на малых высотах, умению запоминать элементы местности с экрана, точно передавать координаты места нахождения на командный пункт. По окончании курса обучаемые должны сдать квалификационный экзамен».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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