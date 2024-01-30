Глава ЦРУ объявил 2024-й тяжелым годом для Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что 2024 год на Украине будет тяжелым, а «Соединенные Штаты больше не обладают неоспоримым превосходством в мире интенсивной стратегической конкуренции», – сообщает во вторник, 30 января, Foreign Affairs.

В своей статье для издания Бернс пишет: «Этот год, вероятно, станет для Украины тяжелым испытанием на выносливость на поле боя. Ключом к успеху может стать сохранение западной помощи Киеву. Менее пяти процентов оборонного бюджета США – это относительно скромная инвестиция со значительной геополитической отдачей для США и американской индустрии. … Сохранение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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