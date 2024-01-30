СК РФ: На службу в армии поступило две тысячи мигрантов, получивших российское гражданство в Москве и Московской области

Следственный комитет России во вторник, 30 января, сообщил, что в 2023 году на военную службу поступили две тысячи мигрантов, получивших российское гражданство в Московском регионе.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы СКР, в частности, говорится, что на совещании под председательством главы Следкома РФ Александра Бастрыкина по вопросам противодействия миграционной преступности было сказано, что в прошедшем году «только в Москве и Московской области по результатам слаженной деятельности уже поставлены на учет порядка 2300 натурализованных граждан России, свыше 700 убыли для прохождения военной службы по призыву, более 1300 человек заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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