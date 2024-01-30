Макрон будет требовать от Фон дер Ляйен урегулирования ситуации с украинским агроимпротом

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме во вторник, 30 января, заявил, что потребует от главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен «ясных мер по регулированию дестабилизирующего импорта с Украины», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Елисейского дварца в соцсети X (экс-Twitter).

В ходе своего выступления Макрон сказал: «В ЕС мы должны придерживаться последовательной политики в плане нашего продовольственного суверенитета, который мы защищаем. В четверг я встречусь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и мы потребуем конкретных вещей для наших фермеров, а именно – иметь ясные меры в плане импорта с Украины, так как сегодня его объемы и качество дестабилизируют европейский рынок, идет ли речь о курятине или злаковых. Второе – прояснить ситуацию с Меркосур (Общий рынок стран Южной Америки, – прим.ред.). Мы требуем, чтобы соглашение в том виде, в котором оно есть, подписано не было».

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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