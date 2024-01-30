Испанские аграрии присоединяются к общеевропейским акциям протеста

Сельскохозяйственная ассоциация молодых фермеров Испании (ASAJA) во вторник, 30 января, заявила, что три основных сельскохозяйственных профсоюза королевства присоединяются к акциям протеста, которые сейчас проходят сразу в нескольких странах Евросоюза, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном ASAJA, в частности, говорится: «Большинство профессиональных сельскохозяйственных организаций: ASAJA, COAG и UPA, сегодня утром договорились возобновить график выступлений, чтобы потребовать амбициозного шокового плана, включающего меры, как на уровне ЕС, так и на уровне правительства Испании и автономных сообществ. В течение ближайших нескольких недель протесты будут пока проходить на более региональном уровне».

«Сельскохозяйственный сектор в Европе и в Испании сталкивается с растущим беспокойством из-за сложных условий и удушающей бюрократии, порожденной нормами ЕС. Нам приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. Однако ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим ASAJA, COAG и UPA намерены потребовать парализовать переговоры по таким соглашениям, как MERCOSUR, не ратифицировать соглашение с Новой Зеландией и парализовать переговоры с Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией», – говорится также в совместном заявлении испанских сельскохозяйственных профсоюзов.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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