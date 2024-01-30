В МИД Ирана заявили, что БРИКС сможет заменить крупные международные организации

Заместитель главы МИД Ирана Мехди Сафари заявил, что глядя на беспомощность ООН в решении проблем в секторе Газа, страны «двигаются в сторону БРИКС», – сообщает во вторник, 30 января, агентство Sputnik Iran.

В эксклюзивном интервью агентству Мехди Сафари сказал: «Я убежден, что по мере своего развития БРИКС сможет заменить крупные международные организации. Сейчас около 30 стран ждут вступления. Причина в том, что они не видят исполнительной власти в ООН. Посмотрите на события в секторе Газа: от деятельности ООН нет никаких результатов. Страны видят эту несправедливость и происходящий геноцид и двигаются в сторону БРИКС. Прочные отношения в рамках объединения автоматически решат проблемы глобальной безопасности».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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