Боррель призвал отказаться от «соблазна примирения» между Россией и Украиной

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что примирение России и Украины и прекращение боевых действий будет ошибкой, что «нужно отказаться от этого соблазна», – сообщает во вторник, 30 января, журнал L'Obs.

В статье для французского издания глава евродипломатии пишет: «И снова появляется соблазн примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году остаются ошибочными и сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины».

«Необходимо предоставить средства Киеву, необходимые для занятия территорий, в том числе ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений. Необходимо усилить противовоздушную оборону Украины. Параллельно с этими мерами нужно развивать европейскую военно-промышленную индустрию. Эта отрасль сейчас далека от готовности к решению стоящих перед ней задач», – подчеркнул Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube