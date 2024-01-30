СМИ: Украина уже в среду может получить новые американские дальнобойные боеприпасы

Дальнобойные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок могут уже в среду, 31 января, переданы Соединенными Штатами Украине, – сообщает во вторник, 30 января, издание Politico.

Со ссылкой на источники американское издание пишет: «Пентагон успешно испытал новые высокоточные снаряды дальнего действия для Украины, которые, как ожидается, на поле боя будут доставлены уже в среду, 31 января».

«Также Украина получит первую партию совершенно нового оружия дальнего действия – бомб малого диаметра наземного базирования, созданное компанией Boeing, такого нет на вооружении даже в США. Оружие, разработанное совместно компаниями Boeing и Saab, представляет собой высокоточную 250-фунтовую бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую из различных наземных пусковых установок. У американских вооруженных сил есть аналогичная версия бомбы воздушного базирования, однако на вооружении США еще нет версии наземного базирования», – говорится в материале Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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