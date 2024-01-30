Половина израильтян выступают против сделки с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на заключенных палестинцев

В Израиле проведен телевизионный опрос, согласно итогам которого выяснилось, что половина израильтян выступают против соглашения с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных, – сообщает во вторник, 30, января, «12-й канал».

В своем вопросе телеканал спросил респондентов, «поддерживают ли они или выступают против сделки с ХАМАС, которая предусматривает возвращение 35 заложников, 45-дневную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение из тюрем тысяч палестинцев». Согласно результатам, 50% заявили, что выступают против такой сделки, 35% – поддерживают, а остальные не знают.

Кроме того, в ходе телевизионного опроса «12 канал» задал вопрос, «поддерживаете ли вы восстановление поселений в секторе Газа. «За» высказались 38% респондентов, 51% – «против».

Кроме того, 72% израильтян выступили «за» прекращение поступления гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока не будут возвращены все заложники, «против» – 21%.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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