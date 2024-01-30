Германия поднимала истребители из-за российского самолета-разведчика

Командование ВВС Германии во вторник, 30 января, заявило, что из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20М, который летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве, в воздух были поняты истребители Eurofighter, – сообщают СМИ.

В заявлении ВВС ФРГ, опубликованном в соцсети Х (экс-Twitter), говорится: «Наши истребители были подняты с авиабазы Лааге (федеральная земля Мекленбург) и обнаружили российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном (остров в Балтийском море), сопровождали его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток. Военный самолет Ил-20М СООТ-А летел без сигнала транспондера».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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