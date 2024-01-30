Пентагон не планирует объявлять о новых поставках вооружений Киеву

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 30 января, заявил, что из-за отсутствия согласованных конгрессом средств Соединенные Штаты не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине, при этом бомбу малого диаметра наземного базирования Украина получит, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Пентагон объявлять о новых поставках для Украины, Райдер сказал: «Конечно, никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям не будет. Мы до сих пор ожидаем дополнительного финансирования от конгресса. Поставки Киеву вооружений, решение о передаче которых было принято ранее, будут продолжены в рамках «Инициативы по поддержке безопасности Украины» по мере их производства. Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI. По соображениям оперативной безопасности мы не станем подтверждать конкретные сроки, оставляя Украине право говорить о любых поставках».

Отметим, что ранее сегодня издание Politico написало, что уже в среду, 31 января, Киев может получить «дальнобойные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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