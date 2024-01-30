Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка от штата Нью-Йорк, Клодия Тенни выдвинула 45-го президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, – сообщает телеканал Fox News.

Как сообщает телеканала, в обосновании своего решения выдвинуть Трампа на премию мира Клодия Тенни сказала: «Доблестные усилия по созданию «Авраамовых соглашений» (документы о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, – прим.ред.).были беспрецедентны, и до сих пор не получили признания со стороны нобелевского комитета мира, что подчеркивает необходимость его (Трампа, – прим.ред.) выдвижения на премию. На протяжении десятилетий бюрократы, профессионалы в области внешней политики, международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке были невозможны без разрешения палестино-израильского конфликта. Президент Трамп доказал, что это не так».

Следует напомнить, что ранее Дональд Трамп на Нобелевскую премию мира был номинирован трижды, в том числе и вклад в заключение «Авраамовых соглашений».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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