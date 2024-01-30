Путин разрешил сбивать беспилотники сотрудникам служб транспортной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотные аппараты.

В документе, размещенном на сайте официальных правовых актов во вторник, 30 января, в частности, закрепляется понятие «беспилотные аппараты». К ним отнесены «беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы».

Подписанный главой государства закон «разрешает подразделениям транспортной безопасности подавлять беспилотники в целях защиты от актов незаконного вмешательства по отношению к объектам транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности. В том числе разрешается уничтожать беспилотные аппараты. Порядок принятия решений о подавлении беспилотников должен быть разработан Минтрансом совместно с ФСБ».

Кроме того, закон также прописывает «правовые основы для получения разрешения на воздушную съемку и другие способы дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна (в том числе с БПЛА)». При этом устанавливается, что полученные материалы подлежат контрольному просмотру. Его будет проводить орган, уполномоченный правительством РФ.

В законе также уточняются положения, регламентирующие «поиск и спасение терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей; космонавтов; а также людей, терпящих бедствие на море».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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