Военкоров могут наделить статусом ветеранов боевых действий

В Госдуму на рассмотрение планируется внести законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий военных корреспондентов, работавших в зоне специальной военной операции, – сообщает во вторник, 30 января, ТАСС.

Со ссылкой на документ, имеющийся в редакции, агентство пишет, что предложенный к рассмотрению законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О ветеранах». К ветеранам боевых действий предлагается отнести «журналистов, направленных в зону специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, отработавших установленный срок, либо откомандированных досрочно».

«Ранее уже был принят закон, согласно которому статус ветерана боевых действий смогли получить гражданские лица, направленные в зону специальной военной операции. Однако на уровне подзаконных актов не было создано необходимых условий для получения удостоверений ветерана военными корреспондентами, добавляют авторы проекта. …Основанием для получения статуса ветерана боевых действий могут быть командировочное удостоверение, соглашение Минцифры РФ с организациями СМИ об учете журналистов, направлявшихся для выполнения журналистских задач в ходе СВО, справка, подтверждающая нахождение военкора в зоне СВО, и другие документы», – говорится в пояснительной записке к предлагаемому законопроекту.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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