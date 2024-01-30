Эквадор передаст США российскую военную технику

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что, несмотря на позицию Москвы, принял решение передать США старую российскую военную технику, – сообщает во вторник, 30 января, телеканал Ecuavisa.

Отвечая на соответствующий вопрос, в интервью телеканалу Нобоа сказал: «Поставка будет осуществлена. Я продолжу сделку в любом случае. Однако Эквадор разрывать отношения с Россией не планирует, хоть и позиция Москвы не совсем адекватная, поскольку в настоящее время в Эквадоре проходят масштабные беспорядки».

Напомним, что президент Эквадора Даниэль Нобоа 10 января заявил, что планирует передать США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. Со своей стороны, Россия 24 января предостерегла Эквадор от такого шага.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что передача техники российского производства третьей стороне без предварительного письменного согласия РФ недопустима, и, если такое случится, Эквадор нарушит свои международные обязательства.

Кито, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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