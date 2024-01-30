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Среда, 31 января 2024, 02:07 мск

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Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету

Архив. Фото: JAXA

Учения по запуску стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2» (Стрела-2) прошли в КНДР во вторник, 30 января, – сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится: «Учения внесли вклад в проверку готовности нашей армии к срочной контратаке и повышение ее способности к нанесению стратегического удара. Учения не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран».

В свою очередь, южнокорейские СМИ со ссылкой на военных сообщают, что «дальность полета ракеты «Хвасаль-2» составляет две тысячи километров.

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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