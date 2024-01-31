Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американской ракетой из РСЗО Patriot

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду, 31 января, заявил, что экспертиза установила, что самолет Ил-76 с 65 украинскими военнопленными был сбит американской системой Patriot, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Кстати говоря, надо бы добавить, самолет сбит, это уже установлено точно, – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила. Пуск ракеты комплекса Patriot был произведен по Ил-76 с подконтрольной Украине территории. Россия настаивает на международном расследовании инцидента. на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением с пленными».

«Можно предположить, что Киев случайно сбил Ил-76, но это все равно преступление по неосторожности. Я не знаю и не понимаю, зачем Киев сбил самолет со своими пленными. Украина, наверное, хочет спровоцировать Россию на ответные действия», – отметил Путин и добавил: «Москва не будет останавливать обмены пленными. Мы не будем останавливать. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине… один к десяти, даже больше. Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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