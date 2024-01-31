Суд ООН отклонил почти все претензии Киева к России

Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью в среду, 31 января, заявила, что большинство претензий Украины к России в рамках иска о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма являются беспочвенными, – сообщают СМИ.

Зачитывая решение по инициированному Киевом иску, Донохью сказала: «Россия не выполнила свои обязательства по проведению расследований в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине. В то же время суд признал, что Россия не нарушила другие пункты конвенции, о которых шла речь в иске Украины к Москве».

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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