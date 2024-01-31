Глава евродипломатии пообещал подготовить в ЕС 20 тысяч украинских боевиков

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны стран сообщества в Брюсселе в среду, 31 января, заявил, что Евросоюз принял решение подготовить дополнительно 20 тысяч украинских военных, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Мы почти выполнили обязательство по подготовке 40 тысяч украинских военных, теперь мы решили расширить это обещание и подготовить еще 20 тысяч, доведя таким образом общее число военных до 60 тысяч».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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