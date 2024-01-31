Гутерриш: Ничто не может оправдать коллективное наказание жителей Газы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа в среду, 31 января, заявил, что коллективному наказанию жителей сектора Газа, к невиданному масштабу разрушений и убийств гражданских, – нет никакого оправдания, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте ООН.

В ходе своего выступления Гутерриш сказал: «Нет никакого оправдания умышленному убийству, ранениям, пыткам или похищению гражданских, сексуальному насилию или пуску ракет по гражданским целям. Вместе с тем ничто не может оправдать коллективное наказание жителей Газы. Бомбардировки Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) привели к невиданному масштабу разрушений и убийств гражданских лиц. Более 70% гражданской инфраструктуры палестинского анклава, в числе которой дома, больницы и школы, были повреждены или уничтожены. Ни одна сторона вооруженного конфликта не стоит выше международного права».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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