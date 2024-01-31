Швейцария присоединилась к 12-му антироссийскому пакету санкций ЕС

Федеральный совет (правительство) Швейцарии на заседании в среду, 31 января, объявил о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Швейцарские меры против России вступят в силу 1 февраля, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Федерального Совета Швейцарии, в частности, говорится: «22 декабря министерство экономики расширило в рамках своей компетенции санкционный режим Швейцарии в отношении 147 лиц и организаций. На заседании 31 января Федеральный совет решил воспринять другие меры из 12-го пакета санкций ЕС».

В антироссийские меры Швейцарии против России входят: «Поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов. Дополнительные меры для поддержки соблюдения предельных цен на покупку российской нефти и нефтепродуктов и для противодействия попыткам обойти эти ограничения. Запрет на импорт некоторых товаров, которые приносят значительный доход России, в частности, чугуна и сниженного нефтяного газа. Новые меры запрещают экспорт и продажу России химических веществ, литиевых батарей, некоторых видов двигателей для БПЛА, а также станков и деталей к ним».

«Гражданам России и физлицам, проживающим в РФ, запрещается управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов. Вводится запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и промышленного проектирования и производства. Исключение составит предоставление услуг российским дочерним предприятиям швейцарских компаний», – сообщили также в швейцарском правительстве.

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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