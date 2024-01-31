Венгрия сохранит национальный запрет на экспорт украинской агропродукции

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в среду, 31 января, заявил, что несмотря на решение Еврокомиссии продлить свободный ввоз украинских товаров, Будапешт сохранит запрет на экспорт продукции с Украины, , заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.

Как сообщили в венгерском минсельхозе, глава ведомства сказал следующее: «В нынешней ситуации венгерские фермеры по-прежнему могут рассчитывать только на правительство, поэтому Венгрия будет сохранять национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не появится соответствующее международное решение. Экспорт украинской сельхозпродукции изначально был ориентирован в основном на третьи страны, но с началом спецоперации украинские товары появились на рынках Евросоюза, вызывая значительные затруднения, учитывая, что различия между стандартами производства ставят производителей ЕС в невыгодное конкурентное положение».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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