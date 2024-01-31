Посольство РФ в Эстонии потребовало от властей республики не допустить глумления над останками советских солдат

Посольство России в Эстонии в связи с планами властей республики по осквернению захоронений красноармейцев на Таллинском военном кладбище в среду, 31 января, потребовало от руководства этой страны «не допустить позорного глумления над умершими».

В комментарии, опубликованном на сайте российской дипмиссии в Таллине, говорится: «Продолжаем внимательно следить за происходящим на Таллинском военном кладбище. Анонсированная в ноябре прошлого года Эстонским военным музеем акция по «перезахоронению» останков военнослужащих Советской Армии и Флота принимает ужасающие масштабы. Соответствующие информационные таблички появились уже у 38 могил воинов, которым местные гробокопатели обязаны жизнью. Причем делается это втихаря, без какого-либо освещения в СМИ. Расчёт прост – не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними».

«Посольство возмущено намерением администрации кладбища осквернить могилы, расценивает это как очередной кощунственный акт государственного вандализма в отношении объектов советского (российского) военно-мемориального наследия, направленный на пересмотр итогов Второй мировой войны, требует не допустить позорного глумления над умершими и убрать с могил информационные таблички», – заявили в посольстве России в Эстонии.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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