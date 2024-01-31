Небензя: Нападение ХАМАС на Израиль не оправдывает коллективное наказание миллионов палестинцев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в среду, 31 января, заявил, что нападение ХАМАС на Израиль заслуживает осуждения, но это не может быть оправданием для коллективного наказания миллионов палестинцев,– сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мерприятия на сайте российского постпредства.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Мы неоднократно публично заявляли, что атака против Израиля 7 октября, в ходе которой погибли мирные израильтяне, заслуживает всяческого осуждения, но она не может и не должна становиться оправданием для коллективного наказания миллионов палестинцев и действий, рискующих дестабилизировать весь регион Ближнего Востока».

«Призываем не допускать коллективного наказания в связи с подозрениями в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), чьих сотрудников обвинили в участии в атаке на Израиль. Разделяем позицию секретариата о важности проведения тщательного и транспарентного расследования выдвинутых обвинений. Важно при этом, чтобы учитывались не только сведения, поступающие из Израиля, но и информация от палестинцев. Однако эта ситуация не должна становиться поводом для коллективного наказания миллионов нуждающихся палестинцев и тысяч сотрудников агентства», – добавил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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