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Среда, 31 января 2024, 22:35 мск

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Небензя: Нападение ХАМАС на Израиль не оправдывает коллективное наказание миллионов палестинцев

Василий Небензя Скриншот видео постпредства РФ при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в среду, 31 января, заявил, что нападение ХАМАС на Израиль заслуживает осуждения, но это не может быть оправданием для коллективного наказания миллионов палестинцев,– сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мерприятия на сайте российского постпредства.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Мы неоднократно публично заявляли, что атака против Израиля 7 октября, в ходе которой погибли мирные израильтяне, заслуживает всяческого осуждения, но она не может и не должна становиться оправданием для коллективного наказания миллионов палестинцев и действий, рискующих дестабилизировать весь регион Ближнего Востока».

«Призываем не допускать коллективного наказания в связи с подозрениями в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), чьих сотрудников обвинили в участии в атаке на Израиль. Разделяем позицию секретариата о важности проведения тщательного и транспарентного расследования выдвинутых обвинений. Важно при этом, чтобы учитывались не только сведения, поступающие из Израиля, но и информация от палестинцев. Однако эта ситуация не должна становиться поводом для коллективного наказания миллионов нуждающихся палестинцев и тысяч сотрудников агентства», – добавил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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