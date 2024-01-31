Путин призвал крупные финансовые учреждения заходить в Донбасс и Новороссию

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии призвал заходить в новые регионы крупные финансовые учреждения, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В своем вступительном слове глава государства сказал: «Сегодня мы с вами обсудим ключевые вопросы социально-экономического развития, а по сути, если прямо сказать, возрождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Обращаю внимание коллег: в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет. Важно все. Все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей. …Социально-экономическое развитие и интеграция воссоединённых регионов набрали хороший темп. …На регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, реализуются другие меры социальной поддержки. Ими уже охвачены более двух миллионов человек, а к следующему году такие выплаты будут получать порядка трех миллионов граждан. Постепенно восстанавливается экономика, в том числе промышленность, индустрия».

Обращаясь к крупным финансовым учреждениям, Путин сказал: «Надо заходить туда (в Донбасс и Новороссию, – прим.ред.) – санкции уже случились, чего их бояться?»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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