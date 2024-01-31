Американцы снова ударили по объекту хуситов на территории Йемена

Центральное командование Вооруженных сил США (USCENTCOM) в среду, 31 января, заявило, что по территории Йемена нанесли новый удар, целью которого стала готовая к пуску ракета хуситского движения «Ансар Аллах», – сообщают СМИ.
В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте USCENTCOM в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «31 января приблизительно в 15:30 по времени Саны (совпадает с мск.) силы USCENTCOM нанесли удар и уничтожили готовую к пуску ракету хуситов класса «земля – воздух». ВС США идентифицировали ракету на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу американскому воздушному судну».
Вашингтон, Иван Бабурин
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