Международный суд ООН отклонил практически все требования Киева признать дискриминацию в отношении крымских татар и украинцев в Крыму

МИД России в среду, 31 января, сообщил, что Международный Суд ООН вынес окончательное решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). Суд отклонил практически все требования Украины и признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках Конвенции. Дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится: «Основное из заявленных против России лживых обвинений: Киев пытался выдать правоохранительные меры против членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и экстремистских организаций «Таблиги Джамаат» и «Меджлис крымско-татарского народа» за якобы преследование крымских татар по этническому признаку. Международный Суд не согласился с этой оценкой. Суд не выявил элементов дискриминации в нормах российского антиэкстремистского законодательства, равно как и не нашел признаков расовой дискриминации в применении этих норм российскими правоохранительными органами».

«Суд не обнаружил нарушения Конвенции и в отношении запрета т.н. «Меджлиса», признанного в России экстремистской организацией. В решении подчеркнуто, что представительным органом крымских татар является Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции. Отклонены обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным «убийствам» и «похищениям» крымских татар и украинцев в Крыму. Суд отверг все претензии Украины по вопросам гражданства, не обнаружив расовой дискриминации в российском правовом режиме предоставления гражданства на полуострове с 2014 года. Не сочтены обоснованными и обвинения Украины в якобы ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, а также на сохранение объектов культурного наследия. Реставрация Россией Ханского дворца в Бахчисарае оказалась вовсе не «культурной катастрофой», как это подавали украинские представители, а необходимой мерой по устранению последствий халатности украинских властей, которые довели этот памятник истории и культуры до полуразрушенного состояния», – сообщили в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ также отметили, что «Международный Суд признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках. Вместе с тем большинством голосов постановил, что резкое сокращение количества школ с образованием на украинском языке после перехода в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации являет собой нарушение обязательств по МКЛРД в части права на образование. Достаточно спорное суждение, особенно если учесть вывод Суда о том, что выбор крымчан обучаться на русском языке был сугубо добровольным. Неужели российские власти должны были насильно «затаскивать» детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством».

«Дело завершено, от России каких-либо специальных действий в рамках реализации этого решения не требуется, все компенсационные требования Украины отклонены», – подчеркнули в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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