Конгресс пугает американцев русскими и китайскими нелегальными мигрантами

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон во время выступления с речью о миграционном кризисе заявил, что в США за прошлый год нелегально проникли тысячи россиян и десятки тысяч китайцев с неизвестными намерениями, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления в Конгрессе Джонсон сказал: «Они идут из вражеских стран, террористических регионов. Мы не имеем ни малейшего понятия, что они замышляют, но в 2023 финансовом году пограничники встретились с нелегалами из 170 разных стран, в том числе сотнями из Ирана и Сирии, тысячами – из России, десятками тысяч из Китая. Скажите мне, что это неопасно... По мнению руководителей правоохранительных органов и разведслужб, мы вполне можем получить предотвратимую террористическую атаку здесь, в пределах США, если немедленно не обезопасим границу и не выдворим этих опасных террористов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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