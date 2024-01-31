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Четверг, 1 февраля 2024, 00:11 мск

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Международный Суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором»

Министерство иностранных дел России в среду, 31 января, сообщило, что Международный Суд ООН принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

В сообщении российского МИДа, в частности, говорится: «Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями».

«Вердиктом Суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций», – отметили в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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