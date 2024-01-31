Миссию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море возглавит Греция

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины через три недели возглавят миссию по обеспечению безопасности судоходства в водах Красного моря рядом с побережьем Йемена, в которую войдет не менее семи стран ЕС, – сообщает в среду, 31 января, издание «Катимерини».
В заметке греческой газеты, говорится, что глава греческого минобороны сказал: «Я проинформировал моих коллег о готовности Греции взять на себя командование миссией и предложить военную базу в Лариссе для размещения штаба миссии. Наше предложение было воспринято положительно».
В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что «участники миссии не будут принимать участия в каких-либо ударах. Цель состоит в защите судов и предотвращении ударов по судам. Речь идет не об участии в каких-либо действиях против хуситов, но о предотвращении атак со стороны хуситов».
«Детали миссии станут известны 19 февраля на встрече глав МИД стран ЕС. Однако уже известно, что семь стран ЕС готовы направить в регион корабли и самолеты. Так, Бельгия намерена направить в оперативный район фрегат, то же планирует сделать и Германия», – пишет «Катимерини».
Афины, Иван Бабурин
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