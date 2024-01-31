Хуститы обстреляли американское торговое судно

Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа вечером в среду, 31 января, выпустил видеообращение, в котором заявил, что силы движения «Ансар Алла» успешно атаковали американское торговое судно, направлявшееся в Израиль, – сообщают СМИ.

В своем видеозаявлении Яхья Сариа говорит: «Военно-морские силы ВС Йемена провели уникальную военную операцию, обстреляв корабельными ракетами американское торговое судно Kol, направлявшееся в порты оккупированной Палестины (Израиль). Цель была поражена».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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