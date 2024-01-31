Байден мстит Техасу из-за защиты границы от мигрантов

Председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик в среду, 31 января, заявил, что решение Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ (сжиженного природного газа) наносит удар по американской экономике, рабочим местам и национальной безопасности, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Краддик также сказал: «Решением приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ президент Байден мстит Техасу, как лидеру в США по газодобыче и экспорту СПГ, за принимаемые местными властями меры по защите границы с Мексикой и борьбе с мигрантами».

Следует отметить, что согласно данным Техасской железнодорожной комиссии, около 50% всего экспорта СПГ поставляется из Техаса, а суммарно на этот штат вместе с Луизианой приходится около 83% всего американского экспорта энергоносителей.

Остин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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