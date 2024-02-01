В январе Украина получила деньги только от Японии

С начала 2024 года Украина получила деньги только от Японии, остальные партнеры никаких средств не перечисляли. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, в период с 1 по 30 января вообще никакой помощи не поступало, но вчера пришли деньги 390 млн долларов от Японии. Это целевые деньги, уточнили в Минфине: их необходимо направить на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства.

Причем большую часть поступившей суммы придется вернуть: только 22% «японских» денег являются грантом, остальное (300 млн долларов) – заем.

Как уже сообщал «Новый День», дефицит бюджета Украины на 2024 год составляет 1,57 трлн гривен или почти 43 млрд долларов. И это с учетом того, что около половины расходов запланировано финансировать за счет внешних источников.

В декабре первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявляла: чтобы полностью закрыть потребности социального сектора Украины на 2024 год, потребуется помощь в размере 37 млрд долларов». Но при этом признавала: в первую очередь, деньги будут направляться Минобороны и на обслуживание государственного долга.

Крупнейшие партнеры Украины – США и ЕС до сих пор не приняли решение о выделении стране финансовой помощи.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube