Евросоюз утвердил помощь на 50 млрд для Украины – Венгрия согласилась снять вето

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали программу помощи Украине на 50 млрд евро в ближайшие четыре года. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Все 27 лидеров согласились на выделение дополнительного пакета помощи Украине из европейского бюджета объемом 50 млрд евро», – написал он в соцсети X, отметив, что «это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины». Подробности о достигнутой договоренности Мишель не раскрыл.

Как пишет The Guardian, соглашение было достигнуто сегодня утром после того, как наиболее влиятельные лидеры ЕС провели консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Напомним, Орбан наложил вето на выделение 50 млрд евро помощи Украине во время саммита ЕС в декабре. С тех пор, как отмечает издание, предпринимались усилия по изменению позиции венгерского премьера по вопросу финансирования Украины. Заявление Мишеля указывает на то, что лидерам удалось убедить венгерского лидера, пишет газета.

Судя по всему, в ЕС согласились на требование Венгрии ежегодно проводить утверждение бюджетных выплат Украине в рамках программы поддержки на 50 млрд евро. Согласно тексту соглашения, с которым ознакомилась Guardian, лидеры стран ЕС согласились обсуждать реализацию пакета помощи Украине каждый год «с целью предоставления рекомендаций», а в случае необходимости Европейский совет может через два года попросить Еврокомиссию предложить пересмотреть расходы в контексте текущего долгосрочного бюджета ЕС.

Кроме того, достигнута договоренность, что ЕС отзывает свое решение, утвержденное в декабре 2020 года, о применении механизма верховенства права. Этот механизм позволяет Брюсселю приостановить финансирование государства-члена ЕС в случае, когда нарушения принципов верховенства закона влияют или серьезно рискуют повлиять на бюджет ЕС. Позднее этот механизм задействовали для частичной приостановки финансирования Венгрии со стороны Евросоюза.

Вместе с тем, как указывает Reuters, средства Евросоюза, предназначенные для Венгрии, останутся замороженными, несмотря на согласование помощи Киеву.

Внеочередной саммит ЕС был созван после того, как лидеры стран сообщества не смогли согласовать помощь Украине на 2024-2027 гг. на плановом саммите Европейского союза в декабре из-за позиции Венгрии. Будапешт заблокировал инициативу, не согласившись с условиями, на которых планировалось предоставить долговременную помощь Украине. В январе Венгрия предложила компромисс по финансированию Киева. Будапешт пообещал согласовать выделение средств, если помощь будет пересматриваться каждый год, а не утверждаться на годы вперед.

Добавим, что власти Венгрии пока не комментировали, почему они отозвали вето на помощь Украине.

Ранее сегодня премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр де Кроо заявил, что помощь Украине на сумму 50 млрд еевро пойдет на вооружения и зарплаты учителям.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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