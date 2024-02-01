Париж добился первых результатов по ограничению ввоза украинской агропродукции

Глава правительства Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции по теме срочных мер поддержки отечественных фермеров, в четверг, 1 февраля заявил, что в ходе переговоров с Европейским союзом по ограничению ввоза сельхозпродукции с Украины руководство страны добилось первых результатов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления французский премьер сказал: «В отношении Украины мы продвигаемся на пути к защитным мерам, регулирующим ввоз цыплят, и считаем необходимым также затронуть вопрос о зерне в рамках открывающихся переговоров с ЕС. Власти Франции хотят ввести в ранг закона принцип «продовольственного суверенитета» с целью лучшего обеспечения защиты прав наших фермеров от недобросовестной конкуренции».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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