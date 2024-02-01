СМИ: США одобрили планы ударов по объектам в Сирии и Ираке

США одобрили планы по нанесению ударов по расположенным в Ираке и Сирии иранским объектам и военнослужащим, – сообщает в четверг, 1 февраля, телеканал CBS.

Телеканал со ссылкой на американских чиновников сообщает, что «удары планируется наносить в течение нескольких дней. Целями являются объекты и военнослужащие Ирана на территории Ирака и Сирии. Определяющим фактором станет погода, так как военные якобы хотят избежать жертв среди гражданского населения в условиях плохой видимости. Удары будут нанесены в ответ на атаки на базы США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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