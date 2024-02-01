ООН: В секторе Газа с 7 октября 2023 года погибло рекордное количество журналистов

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в четверг, 1 февраля, выпустило заявление спецдокладчиков Всемирной организации, в котором говорится, что в секторе Газе с 7 октября 2023 года были убиты рекордные в новейшей истории 122 журналиста, еще десятки были арестованы израильскими войсками, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении, подписанном специальным докладчиком ООН по защите и поощрению свободы мнений Ирен Хан, специальным докладчиком ООН по положению в области прав человека на оккупированной Палестинской территории Франческой Альбанезе, специальным докладчиком ООН по положению правозащитников Мэри Лоулор, специальным докладчиком ООН по внесудебным казням Моррис ТидболлБинц и специальным докладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Саулом, говорится: «Согласно отчетам ООН, с 7 октября в Газе были убиты более 122 журналистов и работников СМИ, и многие получили ранения. Кроме того, трое журналистов в Ливане были убиты в результате израильского обстрела вблизи границы с Ливаном. Четверо израильских журналистов были убиты ХАМАС во время нападений 7 октября. Война в Газе является самым смертоносным и опасным конфликтом для журналистов в новейшей истории».

«Десятки палестинских журналистов были арестованы израильскими войсками в Газе и на Западном берегу, где после нападений 7 октября участились преследования, запугивания и нападения на журналистов», – отмечают эксперты ООН.

В заявлении ООН также подчеркивается: «Во время конфликта право на информацию является правом на выживание, от которого зависит жизнь гражданского населения, и журналисты играют незаменимую роль в качестве жизненно важного источника информации, правозащитников и свидетелей зверств, сообщая о нарушениях и нарушений международного гуманитарного права и прав человека. Журналисты имеют право на защиту как гражданские лица в соответствии с международным гуманитарным правом. Целенаправленные нападения и убийства журналистов являются военными преступлениями. … В заключение мы призываем Международный суд и Международный уголовный суд уделить особое внимание опасной схеме нападений и безнаказанности за преступления против журналистов, которая усилилась с 7 октября. Необходимо положить конец преследованиям и убийствам журналистов на оккупированной палестинской территории».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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