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Четверг, 1 февраля 2024, 19:33 мск

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Остин отказался уходить в отставку и извинился перед «американским народом»

Министр обороны США Ллойд Остин, фото: официальный сайт Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в четверг, 1 февраля, заявил, что уходить в отставку «по здоровью» не собирается и извинился за необъявленную госпитализацию «перед коллегами и американским народом», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, уйдет ли он в отставку в связи с обнаруженным у него заболеванием, шеф Пентагона ответил: «Нет» и добавил: «Я хочу выразиться предельно ясно. Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошел к этому неправильно, я должен был сообщить президенту Байдену о своем онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом».

Напомним, что первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне у Остина состоялся 29 января.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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