В США одобрили продажу Индии разведывательных беспилотников на почти четыре миллиарда долларов

Агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере безопасности в четверг, 1 февраля, сообщило, что Госдепартамент США одобрил продажу Индии разведывательных беспилотников MQ-9B Sky Guardian на общую сумму $3,99 млрд, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Агентства, в частности, говорится: «Госдепартамент США одобрил продажу Индии 31 разведывательного беспилотника MQ-9B Sky Guardian и сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму $3,99 млрд. Нью-Дели запросил 161 систему глобального позиционирования и навигации, 170 боевых ракет AGM-114 R Hellfire и 16 учебных ракет, а также бомб, наземных систем управления, двигателей и иного оборудования и услуг. …Предлагаемая продажа улучшит способность Индии противостоять текущим и будущим угрозам, позволяя ей осуществлять беспилотное наблюдение и разведывательное патрулирование на морских коммуникациях. Реализация сделки на обороноспособность США негативного воздействия не окажет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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