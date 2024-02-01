Шеф Пентагона заявил о маловероятности войны между Израилем и «Хезболлой»

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в четверг, 1 февраля, заявил, что Пентагон «не видит перспективы для полномасштабного конфликта между Израилем и ливанской «Хезболлой», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Остин сказал: «Наша цель – убедиться, что мы сдерживаем этот кризис в Газе и не допускаем его перерастания в более широкий конфликт. В регионе очень много активности, но здесь так было всегда. Мы не видим полномасштабного конфликта между Израилем и ливанской «Хезболлой». Напряженность между Израилем и «Хезболлой» была искусно урегулирована. Мы не видим, чтобы Израиль участвовал в конфликте с другими странами региона».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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