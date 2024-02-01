Путин рассказал о новых принципах организации пространства в студенческих городках

Президент России Владмир Путин в четверг, 1 февраля, на совещании о ходе реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов в режиме видеоконференции заявил, что при реализации программы студенческих городков нужно обязательно учитывать мнения, запросы и оценки самой студенческой среды, – сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «При реализации программы кампусов нужно обязательно учитывать мнения, запросы и оценки самой студенческой среды, самой молодежи студенческой. Кстати, на недавней встрече студенты калининградских вузов подняли, на мой взгляд, очень важный вопрос: речь идет о том, чтобы университетские студенческие городки учитывали бы запросы молодых семей. Для нас с вами это очень важно по целому ряду соображений. Здесь также должны быть возможности для воспитания детей, и прошу эти вопросы в обязательном порядке учесть, причём не только в рамках программы создания кампусов, но и при обновлении инфраструктуры вообще, общежитий, всей нашей высшей школы. И обращаю на это внимание всех коллег – и в правительстве, и в регионах».

«У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти. И очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И конечно, мы должны уже сейчас, сегодня, работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того чтобы они стали и настоящими профессионалами в своем деле, и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры. Это, без всякого преувеличения, задача стратегического, общенационального уровня», – отметил Путин.

Перед началом совещания президент России Владимир Путин дал старт открытия новых учебных корпусов, общежитий, лабораторий, вузов в Альметьевске, Когалыме, Уфе, а также в Москве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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