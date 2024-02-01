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Четверг, 1 февраля 2024, 21:14 мск

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Лондон отказался отправлять солдат в Йемен для войны с хуситами

Фото: FreePik

Вице-премьер Великобритании Оливер Доуден заявил, что посылать своих военных в Йемен для борьбы с правящими на севере страны хуситами Соединенное королевство не будет, – сообщает в четверг, 1 февраля, агентство Reuters.

В комментарии агентству Доуден сказал: «У нас нет совершенно никаких планов посылать туда солдат. Великобритания не стремится полностью уничтожить хуситов в Йемене. Авиаударами Великобритания стремится лишь снизить возможности группировки угрожать судам, проходящим через Красное море».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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