Лондон отказался отправлять солдат в Йемен для войны с хуситами

Вице-премьер Великобритании Оливер Доуден заявил, что посылать своих военных в Йемен для борьбы с правящими на севере страны хуситами Соединенное королевство не будет, – сообщает в четверг, 1 февраля, агентство Reuters.

В комментарии агентству Доуден сказал: «У нас нет совершенно никаких планов посылать туда солдат. Великобритания не стремится полностью уничтожить хуситов в Йемене. Авиаударами Великобритания стремится лишь снизить возможности группировки угрожать судам, проходящим через Красное море».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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