Байден разрешил вводить санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу

Президент США Джо Байден в четверг, 1 февраля, подписал указ, согласно которому администрация Соединенных Штатов сможет вводить санкции в отношении причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан еврейских поселенцев, – сообщают СМИ.

В заявлении Байцдена, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, говорится: «Жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев на Западном берегу достигла недопустимых масштабов и представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, в Израиле и на Ближнем Востоке в целом. Эти действия представляют необычную и выдающуюся угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. … В связи с положением дел на Западном берегу я ввожу режим чрезвычайной ситуации. Подписанный мной указ позволит администрации США вводить санкции в отношении лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу реки Иордан».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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