Российские военные на херсонском направлении уничтожили украинский терминал связи Starlink, три танка и другую технику

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 1 февраля, сообщил, что военные группировки «Днепр» на херсонском направлении при помощи БПЛА «Ланцет» уничтожили и поразили три танка, боевую бронированную машину, три позиции артиллерии, пусковую установку беспилотников, а также терминал спутниковой связи Starlink украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «В минувшие сутки военнослужащие Группировки войск «Днепр» продолжали наносить противнику поражение всеми видами огневых средств. В том числе на Приморском (Херсонском) направлении. Артиллерией уничтожены склад боеприпасов, пусковая установка БПЛА, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ50. «Ланцетами» уничтожены или поражены три танка, боевая бронированная машина, три позиции артиллерии, пусковая установка БПЛА, терминал Starlink».

Кроме того, сообщил глава региона, российские военнослужащие «барражирующим боеприпасом «Куб» уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ37. FPV-дронами и сбросами с беспилотников уничтожены лодка и три пункта временной дислокации личного состава противника. Общие потери противника в живой силе в зоне ответственности группировки (включая Приморское, Криворожское и Энергодарское направление) составили до 60 боевиков».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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