Хуситы подготовили 165 тысяч военных из числа резервистов

Лидер хуситского движения «Ансар Алла», главнокомандующий вооруженными силами группировки Абдель Малик аль-Хуси в четверг, 1 февраля, заявил, что власти северного региона Йемена провели военную подготовку более 165 тысяч резервистов, – сообщает телеканал «Аль-Масира».

В эфире телеканала аль-Хуси сказал: «По статистическим данным наших специалистов, 165 429 человек среди населения прошли подготовку и получили квалификацию на военных курсах. В период с начала ударов США и Великобритании 12 января по территории Йемена общую военную, управленческую и специальную подготовку прошли 600 тысяч человек».

«Мероприятия по обучению и повышению квалификации в рамках мобилизации очень важны и будут расширяться и распространяться на многие регионы Йемена. Йеменская народная армия с высоким моральным и боевым духом является боеспособной опытной в военных действиях», – подчеркнул лидер йеменских хуситов.

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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